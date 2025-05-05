Тушили пожар три автоцистерны. Огонь серьёзно повредил машину. Люди на происшествии не пострадали.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Володарском районе Брянска. На улице Тельмана ночью во дворе загорелся легковой автомобиль.

Легковушка сгорела ночью в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Дружбу скрепили соглашением Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ был торжественно оформлен в Луганске в присутствии сенаторов РФ, депутатов и официальных лиц обеих сторон. На церемонии присутствовали сенаторы РФ Артём Малащенков и Ольга Бас, депутат Смоленского городского Совета Елена Потапенкова, заместители Председателя Народного Совета ЛНР

Ради лучшей жизни Как соцконтракт помогает многодетным семьям. Личное подсобное хозяйство – это не только труд, но и возможность обеспечить семью качественными продуктами и получить дополнительный доход. Для многих многодетных семей на Смоленщине толчком к развитию стало получение социального контракта. Этот инструмент господдержки помогает приобрести необходимое оборудование и скот, делая ведение хозяйства значительно легче и эффективнее. Техника для

В белорусском направлении Смоленская область впервые приняла заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, в котором приняли участие заместители глав верхних палат российского и белорусского парламентов, сопредседатели комиссии Юрий Воробьёв и Сергей Хоменко. «Географическое положение, исторически сложившиеся тесные связи Смоленщины и Белоруссиии обязывают нас быть локомотивом межгосударственной интеграции. Следуем курсу, заданному национальными лидерами

Не болей, малыш! В регионе внедрят раннюю диагностику редких болезней у малышей – комплекс обследований для выявления опасных патологий, в том числе наследственных. Такой новостью поделился губернатор Василий Анохин. «Смоленская область станет первым регионом, где будет внедрена такая ранняя диагностика по специальному протоколу, разработанному учёными и экспертами Союза педиатров России», – уточнил губернатор. Реализацию важной инициативы Василий Анохин

Это наша общая память! На прошлой неделе в Смоленске прошёл Международный слёт городов-героев. В наш регион приехали делегации из десяти городов-героев России и Белоруссии, названия которых навсегда вписаны золотыми буквами в летопись истории Великой Победы. В официальном открытии слёта принял участие губернатор Василий Анохин, полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и заместитель