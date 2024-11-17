Легковушка столкнулась с фурой на брянской трассе
Мужчина погиб при столкновении легковушки с фурой на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 116 км автодороге «Брянск–Новозыбков–граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 65-летний водитель за рулём автомобиля Daewoo Matiz выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в грузовик Renault.
Водитель Daewoo погиб на месте. Его 58-летняя пассажирка попала в больницу с тяжёлыми травмами.
По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительные органы проводят проверку.
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