Легковушка столкнулась с фурой на брянской трассе

Мужчина погиб при столкновении легковушки с фурой на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 116 км автодороге «Брянск–Новозыбков–граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 65-летний водитель за рулём автомобиля Daewoo Matiz выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в грузовик Renault.

Водитель Daewoo погиб на месте. Его 58-летняя пассажирка попала в больницу с тяжёлыми травмами.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительные органы проводят проверку.