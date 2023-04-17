Легковушка столкнулась с «КАМАЗом» на брянской трассе

Водитель пострадал при столкновении иномарки с «КАМАЗом» на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 17 км автодороги «Сачковичи-Старый Ропск-Брахлов». 45-летний водитель за рулём Chevrolet Niva при развороте от правой обочины не убедился в безопасности. Иномарка столкнулась с «КАМАЗом» под управлением 37-летнего водителя.

Автомобилист из легковушки с различными травмами попал в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.