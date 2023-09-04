Легковушка столкнулась с трактором на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении легковушки с трактором на трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 2 км автодороги «Жуковка-Косилово» в Жуковском районе. 25-летний водитель за рулем «ВАЗ-2109» не учёл дистанцию до впереди двигавшегося трактора Axion 850. 38-летний тракторист поворачивал налево. Сзади в сельхозтехнику врезалась легковушка.

Водителя «ВАЗ» с травмами отвезли в больницу.