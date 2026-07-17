Легковушка врезалась в дерево на трассе в Климовском районе

2026, 17 июля 12:44

Легковушка врезалась в дерево на трассе в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла ночью на 2-м км автодороги «Стародуб-Климово-Чернооково» в Климовском районе. 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля Lada. Легковушка выехала на встречную полосу, попала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель с тяжёлыми травмами попал в больницу. За два года мужчина семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.