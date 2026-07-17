Более тысячи квадратных метров асфальта обновили на улице Романа Брянского

2026, 17 июля 12:33

Более тысячи квадратных метров проезжей части обновили на улице Романа Брянского в областном центре накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске продолжается ямочный ремонт. Накануне дорожники работали в Советском районе. На улице Романа Брянского восстанавливали асфальт большими картами. Рабочие срезали крупные участки поврежденного покрытия и закрывались свежей асфальтобетонной смесью. За день специалисты отремонтировали 1284 квадратных метра проезжей части.

Кроме того, в минувший четверг установка «Белта» струйно-инъекционным методом отремонтировала асфальт на площади 85 квадратных метров в Бежецком районе. Специалисты трудились на улицах Дубровской и Ново-Советской.