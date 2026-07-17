Два подростка пострадали при столкновении мотоциклов на брянской трассе ночью

2026, 17 июля 12:27

Два подростка пострадали при столкновении мотоциклов на брянской трассе ночью. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Глубокой ночью 16 июля на 1-м км автодороги «Погар-Новые Ивайтенки» в Погарском районе произошла авария. 15-летний водитель за рулём питбайка ROLIZ Sport столкнулся с движущимся впереди мотоциклом «Эндуро SYCMCC». Вторым транспортным средством также управлял 15-летний юноша.

Водитель и 16-летний пассажир мотоцикла ROLIZ Sport получили травм. Их госпитализировали.

Оба несовершеннолетних водителя не имеют права управления транспортными средствами. Инспекторы выяснили, что матери парней уже привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Полицейские составили на женщин ещё по два протокола. Также к ответственности привлекли отца несовершеннолетнего пассажира мотоцикла ROLIZ Sport .