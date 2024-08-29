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Лесовоз и трактор столкнулись в Дятьковском районе

2024, 29 августа 11:00 Происшествия
Лесовоз и трактор столкнулись в Дятьковском районе
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Лесовоз и трактор столкнулись на дороге в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Утром 29 августа в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Дятьковском районе. В посёлке Любохна столкнулись трактор и лесовоз.

На вызов прибыли сотрудники пожарно-спасательные подразделения. Они смывали горюче-смазочные материалы с асфальта. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

 

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