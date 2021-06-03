Лосенок бродит по жилому комплексу в центре Брянска (ВИДЕО)

Напуганное животное сняли на видео.

В ЖК «Мичуринский» в Советском районе Брянска забрел лосенок. Животное запечатлела на видео местная жительница, гулявшая с собакой.

Лосенок вышел из зеленой зоны, обнюхал собаку и подошел к женщине, после чего отправился дальше.

«В «Мичуринском» так заросло травой, что аж лоси повылазили», «Заблудился малыш, или охотники загнали, что пришлось в населенном пункте скрываться. Эх, выжил бы», – пишут интернет-пользователи.