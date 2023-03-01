Люди пострадали в аварии в Дятьковском районе

При столкновении машин на дороге в Дятьковском районе пострадали люди. Об этом сообщили в региональном МЧС.

1 марта на автодороге местного значения между посёлками Фокино и Любохна в Дятьковском районе произошло ДТП. Там столкнулись две легковушки. В аварии пострадали люди. Одного из них спасатели деблокировали из покореженной машины.

Подробностей аварии в ГИБДД пока не сообщали.