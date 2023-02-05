Люди пострадали в ДТП около поселка Добрунь

На трассе около посёлка Добрунь в аварии пострадали люди. Об этом сообщили в региональном МЧС.

5 февраля в 19:34 в спасательное ведомство сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 14-м км трассы федерального значения А-240 в районе посёлка Добрунь Брянского района. Там столкнулись два легковых автомобиля.

В аварии пострадали люди. Спасатели деблокировали пострадавшего из транспортных средств.