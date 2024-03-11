Лжебанкиры обманули 12 брянцев за неделю
Лжебанкиры выманили у 12 брянцев более пяти млн рублей за неделю. Об этом рассказали в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 40 жертв дистанционных мошенников. Они лишились 9 288 000 рублей.
В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали жертвам о подозрительных переводах, ошибочных списаниях и блокировки счетов. Также некоторым предлпгапли оформить кредит или получит компенсацию
Потерпевшие сами раскрывали злоумышленников код для подтверждения операции. Некоторые по указанию мошенников переводили свои сбережения чтобы с уязвимого на «безопасный» банковский счет.
Таким способом со счетов 12 потерпевших пропали 5 455 000 рублей.