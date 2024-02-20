Лжебанкиры обманули 12 брянцев за неделю
За прошедшую неделю лжебанкиры похитили у 12 брянцев почти шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 44 жертвы дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 12 810 000 рублей.
Часто злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами и картами. Жертвам предлагали сообщить данные якобы для заморозки подозрительного денежного перевода или возврата ошибочно списанной суммы. У некоторых потерпевших мошенники требовали перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.
Таким способом со счетов 12 потерпевших пропали 5 901 000 рублей.
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