Лжебанкиры обманули 12 брянцев за неделю

За прошедшую неделю лжебанкиры похитили у 12 брянцев почти шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 44 жертвы дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 12 810 000 рублей.

Часто злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами и картами. Жертвам предлагали сообщить данные якобы для заморозки подозрительного денежного перевода или возврата ошибочно списанной суммы. У некоторых потерпевших мошенники требовали перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.

Таким способом со счетов 12 потерпевших пропали 5 901 000 рублей.