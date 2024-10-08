Лжебанкиры обманули 13 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили у 13 брянцев почти семь миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами дистанционных мошенников стали 36 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 11 323 750 рублей.

В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Потерпевшие сами сообщила конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. Некоторые жертвы по указанию мошенников переводили свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт.

Со счетов 13 потерпевших лжебанкиры похитили 6 942 699 рублей.