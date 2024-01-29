Лжебанкиры обманули 19 жителей Брянщины
Лжебанкиры обманули 19 жителей Брянщины на минувшей неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию Брянской области обратилась 41 жертва дистанционных злоумышленников. Потерпевшие лишились 20 619 000 рублей.
В половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счёта. Некоторым жертвам злоумышленники предложили перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт. Таким способам со счетов 19 потерпевших пропали 12 576 000 рублей.