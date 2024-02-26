Лжебанкиры обманули ещё 13 брянцев
Жертвами лжебанкиров на прошлой неделе стали 13 жителей Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На минувшей неделе жертвами дистанционных мошенников стали 29 жителей Брянщины. Они лишились 8 895 000 рублей.
Почти в половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, блокировке счета и списаниях. Жертвам предлагали назвать конфиденциальные данные или перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.
Таким способом со счетов 13 потерпевших пропали 6 761 800 рублей.
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