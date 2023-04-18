Лжебанкиры обманули ещё 18 брянцев
За неделю лжебанкиры похитили у 18 брянцев более 9 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе телефонные и кибермошенники обманули 42 жителя Брянской области. Жертвы лишились 10 631 145 рублей.
В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях и блокировке счета. Жертвы сами сообщали данные карт и код для подтверждения операции.
Также лжебанкиры в последнее время часто просят сфотографировать и прислать QR-код, который расположен на экране банкомата, чтобы через приложение получить доступ к картам и счетам.
В результате 18 потерпевших лишились 9 741 152 рубля.
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