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Лжебанкиры обманули ещё 18 брянцев

2023, 18 апреля 09:06 Происшествия
Лжебанкиры обманули ещё 18 брянцев
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За неделю лжебанкиры похитили у 18 брянцев более 9 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

На прошлой неделе телефонные и кибермошенники  обманули 42 жителя Брянской области. Жертвы  лишились 10 631 145 рублей.

В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях и блокировке счета. Жертвы сами сообщали данные карт и код для подтверждения операции.

Также лжебанкиры в последнее время часто просят сфотографировать и прислать QR-код, который расположен на экране банкомата, чтобы через приложение получить доступ к картам и счетам. 

В результате 18 потерпевших лишились 9 741 152 рубля.

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