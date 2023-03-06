Лжебанкиры обобрали 22 брянца за один день

Мошенники представлялись сотрудником службы безопасности банка или правоохранителями. Они сообщали о попытке несанкционированного перевода, блокировке карты из-за технического сбоя или попытке оформления крупного кредита. Граждане сами сообщали данные карт, CVV-коды и коды для подтверждения операции.

За один день – 3 марта – 22 человека из Брянска, Брянского, Дятьковского, Карачевского, Клинцовского, Погарского, Почепского и Стародубского районов стали жертвами лжебанкиров.

Мошенники, представляясь сотрудниками банков, похитили у 22-х жителей Брянской области почти 11 млн рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД,

Тема урока Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила

В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно