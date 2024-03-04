Лжебанкиры похитил у брянцев более 13 млн рублей
На прошлой неделе лжебанкиры похитил у брянцев более 13 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
45 жителей Брянской области стали жертвами дистанционных мошенников на минувшей неделе. Потерпевшие лишились 20 549 000 рублей.
Почти в половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами и картами. Жертв по разными предлогами просили назвать конфиденциальные данные, произвести определенные действия на банкомате или перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет. Таким способом 18 потерпевших лишлись 13 036 000 рублей.
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