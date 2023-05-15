Лжебанкиры похитили более 7 млн рублей у брянцев

Лжебанкиры за неделю похитили более 7 млн рублей у 19 брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе от телефонных мошенников пострадал 27 жителей региона. Они лишились 10 659 000 рублей.

Большинство поверили злоумышленникам, которые представлялись сотрудниками банков. Он сообщали о подозрительных действиях с картами и счетами и требовали назвать конфиденциальные сведения, в том числе код из смс-сообщений для подтверждения операции. В результате со счетов 19 потерпевших пропали 7 528 000 рублей.