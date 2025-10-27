Лжебанкиры похитили почти четыре миллиона рублей у брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили почти четыре миллиона рублей у семи брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами дистанционных мошенников стали 20 жителей Брянской области. Они лишились 4 298 606 рублей.

Больше половины суммы похитили лжебанкиры. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали своих жертв о якобы подозрительных операциях со счетами и картами. Напуганные потерпевшие сами называли мошенникам конфиденциальные данные, в том числе и коды из смс-сообщений для подтверждения операций. Некоторые брянцы сами переводили деньги якобы на безопасные счета.

Всего со счетов потерпевших пропали 3 637 716 рублей. Обстоятельства мошенничеств устанавливают сотрудники полиции.