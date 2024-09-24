Лжеэксперты обманули троих Брянцев за неделю

Лжеэксперты выманили более миллиона рублей у троих Брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. С ней связался якобы эксперт по инвестициям. Во время беседы он убедил женщину в возможности быстрого заработка. 490 тысяч рублей заявительница перевела на указанные незнакомцем счета. После получения денег мнимый эксперт исчез.

На прошлой неделе в аналогичную ситуацию попали ещё двое жителей региона. Они лишились 528 тысяч рублей.