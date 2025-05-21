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Лжеэксперты по инвестициям обманули четверых брянцев за неделю

2025, 21 мая 10:33 Происшествия
Лжеэксперты по инвестициям обманули четверых брянцев за неделю
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Лжеэксперты по инвестициям похитили свыше трёх миллионов рублей у  четверых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился житель Унечского района. Он пообщался с якобы экспертом по быстрому заработку и решил инвестировать свои сбережения. На указанные незнакомцем счета мужчина перевёл 1 585 000 рублей.  После получения денег мнимый эксперт попал.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей Брянской области. Они лишились 1 647 000 рублей.

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