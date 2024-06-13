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Лжеэксперты по инвестициям обманули троих брянцев

2024, 13 июня 11:31 Происшествия
Лжеэксперты по инвестициям обманули троих брянцев
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Лжеэксперты по инвестициям похитили более миллиона рублей у троих брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратился  житель Брасовского района. Мужчина пообщался якобы с экспертом по инвестициям и решил вложить свои деньги в «крупный проект». На указанные собеседником счета мужчина перевёл 829 тысяч рублей. «Эксперт» после получения денег исчез. 

В аналогичную ситуацию попали ещё два жителя региона. У них злоумышленники выманили  548 тысяч рублей.

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