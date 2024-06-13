Лжеэксперты по инвестициям обманули троих брянцев

Лжеэксперты по инвестициям похитили более миллиона рублей у троих брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Брасовского района. Мужчина пообщался якобы с экспертом по инвестициям и решил вложить свои деньги в «крупный проект». На указанные собеседником счета мужчина перевёл 829 тысяч рублей. «Эксперт» после получения денег исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё два жителя региона. У них злоумышленники выманили 548 тысяч рублей.