Лжеэксперты по инвестициям похитили свыше 13 млн рублей у брянцев с начала года. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Она пообщалась с якобы экспертом по быстрому заработку. Женщина по его совету решила инвестировать свои сбережения. На указанные незнакомцем счета она перевела 3 650 000 рублей. После этого «эксперт» пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё 15 жителей региона. Они лишились 9 812 000 рублей.