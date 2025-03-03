Лжеэксперты по инвестициям похитили свыше 7 млн рублей у брянцев

Лжеэксперты по инвестициям похитили свыше 7 млн рублей у пяти Брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Женщина пообщалась якобы с экспертом по инвестициям и решила быстро заработать на вложениях. Она позволила оформить на себя кредиты в общей сумме 5 868 000 рублей. Собеседник обманом завладел деньгами и перестал выходить на связь. Ещё четверо жителей региона попали в аналогичную ситуацию. Они лишились 1 958 000 рублей.

В обстоятельствах мошенничеств разбираются полицейские.