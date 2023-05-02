Лжемошенники обманули 22 брянца за неделю

На прошлой неделе лжемошенники обманули 22 жителя Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За неделю в полицию региона обратились 35 жертв мошенников. Они лишились 9 979 000 рублей.

Больше половины поверили злоумышленникам, которые представились сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях со счета, блокировке карт. Некоторым жертвам они предлагали перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счёт.

Потерпевшие сами сообщали конфиденциальные сведения, в том числе код для подтверждения операции. Также в последнее время мошенники просят сфотографировать и прислать QR-код на экране банкомата. Так они получают доступ в банковское приложение.

Лжемошенники похитили со счетов 22 потерпевших 8 232 000 рублей.