Лжеоператор сотовой компании похитил почти 400 тысяч рублей у жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Ей позвонил незнакомый мужчина , который представился работником оператора сотовой связи. Он проинформировал женщину о якобы необходимости продлить договор обслуживания телефонного номера. Во время беседы злоумышленник получил доступ к банковскому счету потерпевшей. Мошенники похитили 375 тысяч рублей.