Лжеоператор сотовой связи похитил у брянца почти два миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном управлении УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратился житель областного центра. Мужчине позвонил якобы оператора компании сотовой связи. Незнакомец сообщил о необходимости продлить договор обслуживания телефонного номера.

Во время беседы злоумышленник получил доступ к банковскому счёту потерпевшего. Мошенник похитил оттуда 1 648 000 рублей.