Лжеоператоры обманули троих брянцев за неделю

Почти миллион рублей похитили у троих брянцев лжеоператоры сотовой связи на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе трое жителей Брянской области стали жертвами мошенников, которые представились работниками оператора сотовой связи. Злоумышленники сообщили о якобы необходимости продлить договор обслуживания и заменить устаревшую сим-карту. Во время беседы мошенник. получали доступ к банковским счетам потерпевших. Жертвы лишились 947 тысяч рублей.