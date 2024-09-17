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Лжеоператоры обманули троих брянцев за неделю

2024, 17 сентября 18:30 Происшествия
Лжеоператоры обманули троих брянцев за неделю
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Почти миллион рублей похитили у троих брянцев лжеоператоры сотовой связи на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе трое жителей Брянской области стали жертвами мошенников, которые представились работниками оператора сотовой связи. Злоумышленники сообщили о якобы необходимости продлить договор обслуживания и заменить устаревшую сим-карту. Во время беседы мошенник. получали доступ к банковским счетам потерпевших. Жертвы лишились 947 тысяч рублей.

 

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