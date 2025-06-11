Лжеоператоры сотовой связи обманули троих брянцев

Лжеоператоры сотовой связи похитили свыше 700 тысяч рублей у троих Брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами лжеоператоров сотовой связи стали трое жителей Брянской области. Злоумышленники позвонили потерпевшим и представились сотрудниками оператора сотовой связи. Они проинформировали о якобы срочной необходимости продлить договор обслуживания номера. Во время беседы злоумышленники получали доступ к банковским счетам. Брянцы лишились 715 000 рублей.