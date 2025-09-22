Город32

Лжеоператоры сотовой связи похитили 421 тысячу рублей у брянцев

2025, 22 сентября 18:30 Происшествия
Лжеоператоры сотовой связи похитили 421 тысячу рублей у Брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

На прошлой неделе в полицию обратились двое жителей Брянской области, которые стали жертвами лжеоператоров сотовой компании. Злоумышленники информировали потерпевших о якобы необходимости продлить договор на использование телефонного номера. Для этого необходимо выполнить определённые операции. Так злоумышленники получили доступ к счетам Брянцев и похитили 421 000 рублей.

 

