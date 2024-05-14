Лжеоператоры сотовой связи похитили у брянцев более двух млн рублей

Лжеоператоры сотовой связи похитили у жителей Брянской области более двух млн рублей на прошлой неделе. Об этом рассказали в региональном УМВД,

На минувшей неделе сразу пять жителей Брянской области стали жертвами лжеоператоров сотовой связи. Злоумышленники представлялись работниками сотовых компаний. Они сообщали о пнеобхадимости заменить якобы устаревшуют сим-карту или продлить договор. Во время беседы мошенники получали доступ к счетам и картам брянцев. Таким способов злоумышленники похитили 2 599 000 рублей.