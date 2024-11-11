Машина сбила пенсионерку на переходе в Брянске

Машина проехала на красный свет и сбила пенсионерку на переходе в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Объездной в Брянске произошла авария. 55-летняя женщина-водитель за рулём Mitsubishi Lancer поворачивала налево на запрещающий сигнал светофора. Автомобилистка сбила 74-летнюю женщину, которая шла через дорогу на переходу на зелёный свет. Пенсионерка попала в больницу.

Инспекторы составили на водителя административный материал. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.