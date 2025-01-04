Машина сбила ребёнка на переходе на брянской трассе

Машина сбила девятилетнюю девочку на переходе на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 11 км автодороги «Брянск-Дятьково» произошла авария. 71-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-2107» сбил девятилетнюю девочку. Она переходила дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребёнок с тяжёлыми травмами попала в больницу.

Инспекторы составили на водителя административный материал по двум статьям. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.