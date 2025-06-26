Машина сгорела в Брянске

24 июня в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске. На улице Тарджиманова загорелся легковой автомобиль. На вызов прибыли

Машину потушили две пожарные автоцистерны в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Вести с полей… форума: Краткие итоги ПМЭФ для региона В Северной столице завершился Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в стране. Участие в форуме приняла и смоленская делегация во главе с губернатором Василием Анохиным. Работу команды региона по улучшению условий ведения бизнеса отметил глава государства на пленарном заседании ПМЭФ. Владимир Путин назвал Смоленскую область в числе регионов с самой высокой динамикой роста в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических

Пусть будет «Свет»! Ведущий производитель промышленного светотехнического оборудования, работающий в Гагарине, выходит на новый этап модернизации. Губернатор Василий Анохин провёл переговоры по дальнейшему сотрудничеству с исполнительным директором дивизиона «Свет» Группы компаний VARTON Сергеем Мордавченковым. В рамках нового инвестпроекта завод планирует наладить выпуск уличных и архитектурных светильников, прожекторов, осветительного оборудования для ЖКХ, торговых и общественных пространств. Реализация проекта направлена на импортозамещение. Мощности завода

Авангардный гидроцикл На форуме Смоленская область представила свой стенд с интересной продукцией от предприятий региона. В числе уникальных смоленских разработок – первый отечественный гидроцикл от завода «Авангард». Машина разработана и изготовлена нашими специалистами, полностью импортонезависима и состоит из инновационного стеклопластика. Вопросы организации её серийного производства в настоящее время прорабатывают с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». В приобретении гидроциклов

Выстроить логистику Василий Анохин в ходе деловой встречи с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Ким обсудил вопросы реализации проекта по строительству в Смоленске крупного логистического центра компании. Напомним, что год назад на ПМЭФ Смоленская область подписала соглашение о сотрудничестве для возведения этого объекта. Сейчас инвестор уже вышел на строительную площадку. «Решаем инфраструктурные вопросы. В Заднепровском районе будет