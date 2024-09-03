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Машина сгорела в Новозыбкове

2024, 03 сентября 11:14 Происшествия
Машина сгорела в Новозыбкове
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Машина сгорела во дворе жилого дома в Новозыбкове.О происшествии сообщили в региональном МЧС. 

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Новозыбкове. Около дома №9 по улице Железнодорожная загорелся автомобиль. 

На вызов прибыли две  пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно потушили легковушку. 

Люди не пострадали от огня. Причину происшествия устанавливают эксперты.

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