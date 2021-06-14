Массовая авария с переворотом произошла на Флотской в Брянске (ВИДЕО)

Момент ДТП попал на камеру наружного видеонаблюдения.

14 июня в пятом часу вечера произошла массовая авария с участием машины такси на улице Флотской в Брянске. Запись с камеры наружного видеонаблюдения, запечатлевшей момент столкновения, опубликована в соцсетях.

На ней видно, как один из водителей попытался повернуть налево, после чего произошло столкновение. Одна из машин несколько раз перевернулась, прежде чем смогла остановиться.

Очевидцы также сообщили, что в результате ДТП погибших нет. Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.