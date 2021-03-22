Массовую аварию на Городище в Брянске сняли на видео (ВИДЕО)

У памятника Болгарским патриотам столкнулись три автомобиля.

Вечером 22 марта произошло массовое ДТП на Городищенской горке в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, у памятника Болгарским патриотам столкнулись «ВАЗ» Volkswagen и Mercedes. Одна из иномарок лишилась заднего колеса.

Очевидцы, которые сняли момент ДТП на видео, предполагают, что причиной аварии стало состояние дороги: якобы один из водителей пытался объехать яму и выехал на встречную полосу.

Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.