Суд приговорил виновного к году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. В пользу потерпевшей с него взыскано 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Руководитель допустил эксплуатацию машины для нарезки без защитного ограждения зоны резания. Ночью 28 мая 2025 года правая рука работницы попала под воздействие ножа. Женщина лишилась кисти.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. На скамье подсудимых оказался мастер производственного цеха промышленного предприятия в Трубчевске.

Мастер брянского предприятия осужден за нарушение требований охраны труда из-за которого лишилась руки женщина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Учебный план В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну

Отдых на берегу озера В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный

Закрыто на реставрацию Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий

Заменим и отремонтируем Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2

О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным? На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В