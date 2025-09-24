Город32

Мастер брянского предприятия осужден за нарушение требований охраны труда

2025, 24 сентября 12:51 Происшествия
Мастер брянского предприятия осужден за нарушение требований охраны труда
Источник фото

Мастер брянского предприятия осужден за нарушение требований охраны труда из-за которого лишилась руки женщина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. На скамье подсудимых оказался мастер производственного цеха промышленного предприятия в Трубчевске. 

Руководитель допустил эксплуатацию машины для нарезки без защитного ограждения зоны резания. Ночью 28 мая 2025 года правая рука работницы попала под воздействие ножа. Женщина лишилась кисти. 

Суд приговорил виновного к году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. В пользу потерпевшей с него взыскано 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже рыбы из магазина
24 сентября 14:54
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже рыбы из магазина
Брянские авиамоделисты выиграли Кубок ДОСААФ
24 сентября 13:45
Брянские авиамоделисты выиграли Кубок ДОСААФ
Следователи возбудили дело о травмировании работника в Дятьково
24 сентября 13:07
Следователи возбудили дело о травмировании работника в Дятьково
Жительница Суражского района получила условный срок за откушенную часть носа потерпевшей
24 сентября 12:27
Жительница Суражского района получила условный срок за откушенную часть носа потерпевшей

Новости регионов

24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО.   Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин.   На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира  Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине  начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников.   Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей.   2
17.09.2025 11:43
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным? 
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами.   Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
17.09.2025 11:42
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного

Актуальные темы

Общество
Цифровой провал: Брянск оказался в хвосте рейтинга «умных» городов
Общество
Сеченовский университет покоряет Брянск: студенты в восторге от столичных профессоров
Происшествия
Женщина погибла под колёсами иномарки в Сельцо
Лента новостей
Легендарный хоккеист поздравил Брянск и губернатора Александра Богомаза
Происшествия
Брянские полицейские ищут скрывшегося с места аварии водителя

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» представил пилотный проект платежного терминала на ОС «Аврора»
«Ростелеком» представил пилотный проект платежного терминала на ОС «Аврора»

«Ростелеком» совместно с платежной компанией Pay2Me представил пилотный проект отечественного защищенного платежного терминала на базе ОС «Аврора». Заинтересованность к внедрению этого продукта проявили крупнейшие кредитные учреждения и предприятия розничной торговли.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Борис Эбзеев проверил подготовку электросетевого комплекса Брянской области к отопительному сезону
Борис Эбзеев проверил подготовку электросетевого комплекса Брянской области к отопительному сезону

Как сообщает телеграм канал "Россети Центр", в ходе рабочей поездки в Брянскую область генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев посетил несколько энергообъектов в приграничных районах региона.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика