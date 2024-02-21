Мастер брянского предприятия получил условное наказание за гибель работника

Мастер предприятия в Дятьково получил условное наказание за гибель работника из-за нарушении правил охраны труда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Дятьково рассмотрел уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека. На скамье подсудимых оказался 37-летний мастер участка деревообрабатывающего предприятия.
21 декабря 2021 года мужчина не проконтролировал использование системы сжатого воздуха производственного станка, подключенной к станку для производства мебельных деталей и предназначенной для их обдува. На этом оборудовании 21-летний слесарь из другого отдела решил накачать тракторное колесо. Камера и шина взорвалась. Молодой человек погиб на месте происшествия.
Суд приговорил виновного к полутора годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.
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