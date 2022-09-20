Мастер из Фокино получили условный срок за погибшего прохожего

В Фокино мастер получил условное наказание за погибшего на месте ремонтных работ человека.

Суд рассмотрел уголовное дело о нарушении охраны труда в отношении 48-летнего жителя Фокино Дятьковского района – мастера организации.

В апреле мужчина руководил производством работ по ликвидации газового колодца. Он допустил нахождение на территории постороннего. Во время перемещения бетонной плиты с газового колодца, сломалась монтажная петля. Плита ударила расположенный рядом столб, который накренился и травмировал мужчину. Потерпевший умер на месте.

Суд назначил виновному полтора года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.