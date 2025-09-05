Мать и сын из Жуковки получили условный срок за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о сбыте контрафактных табачных изделий. На скамье подсудимых оказались 42-летний индивидуальный предприниматель со своей 70-летней матерью.

В 2023 году в Жуковке фигуранты торговали не маркированными сигаретами в двух магазинах, принадлежащих женщине. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 1900 пачек стоимостью более 250 тысяч рублей.

Суд приговорил каждого из виновных к году лишения свободы условно. Изъятую продукцию уничтожат. Решение не вступило в законную силу.