Мать и сына ждёт суд по обвинению в торговле наркотиками в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В преступлении обвиняют жительницу Дятьковского района и её 22-летнего сына.

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемые в Володарского района Брянска делали «закладки» с сильнодействующим веществом – прегабилин. Они пытались сбыть более 4 граммов наркотика.

Женщина пояснила, что занималась незаконной деятельностью одна, а сына просила лишь фотографировать места «закладок». Но следователи нашли доказательства вины обоих фигурантов.