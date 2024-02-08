Медсестра брянской больницы получила тюремный срок за взятку

Главная медсестра больницы в Сельцо получила два года колонии за взятку в триста тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. Приговор выслушала главная медицинская сестра Сельцовской городской больницы.

С июля 2017 года по январь 2021 года женщина получила более 300 тысяч рублей от представителя предпринимателя за содействие в заключении договоров поставки товаров.

Суд приговорил виновную к двум годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.