Мемориальную доску в честь ветерана открыли в Карачеве

Мемориальную доску в честь ветерана открыли на здании прокуратуры в Карачеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Карачеве прошла церемония открытия мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны Владимира Федоровича Доматырко. Её установили на здании прокуратуры Карачевского района. Ветеран в послевоенные годы проходил службу в органах прокуратуры. Мемориальную доску открыл прокурор Брянской области Александр Войтович.

Память ветерана участники митинга почтили минутой молчания. Они возложили цветы к установленной мемориальной доске.

Владимир Федорович Доматырко в ноябре 1941 года был призван в ряды Советской армии. Он проходил службу в должности командира взвода противотанковых ружей на Сталинградском, Западном и Втором Белорусском фронтах. С января по октябрь 1945 года он работал военным следователем военной прокуратуры Второго Белорусского фронта, а с октября 1945 года – адъютантом военного прокурора Северной группы войск. В марте 1947 года он поступил на службу в органы прокуратуры Брянской области. Ветеран награждён орденами «Отечественной войны 2 степени», «Красная Звезда», медалями «За победу над Германией» и «За взятие Кёнигсберга».