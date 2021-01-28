Мглинская прокуратура требует завершить ремонт сооружений в поселке Беловодка

Прокуратура Мглинского района нашла нарушения в деятельности ООО «Капитель».

Симонтовская сельская администрация с ООО «Капитель» заключила муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений в поселке Беловодка Мглинского района Брянской области. Работы ООО «Капитель» должно было выполнить в срок с 27 июля 2020 до 25 декабря 2020 года.

Однако строительные работы не выполнены до настоящего времени.

Прокуратура внесла руководителю ООО «Капитель» представление об устранении нарушений федерального закона.