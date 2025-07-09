Минивен и «ГАЗ» столкнулись на брянской трассе

Женщина пострадала при столкновении минивена и «ГАЗ» на трассе в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером в Дятьковском районе на 27 км автомобильной дороги «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» произошла авария. 40-летняя женщина-водитель за рулём Renault Trafic при повороте налево столкнулась с автомобилем «ГАЗ». 50-летний водитель ехал в попутном направлении и выехал на встречную полосу для обгона минивена.

Женщина получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

На водителя автомобиля «ГАЗ» инспекторы составили административный материал. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.