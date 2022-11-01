Минометную мину обезвредили брянские спасатели
Сапёры брянского спасцентра уничтожили минометную мину. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Взрывоопасный предмет обнаружили случайные прохожие в лесу в посёлке. Батагово Брянского района. О находке сообщили в МЧС. Группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра выехала на происшествие. Сапёры изъяли минометную мину калибра 120 мм времён Великой Отечественной войны. Опасный предмет спасатели уничтожили.
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