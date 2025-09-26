Многодетную мать из Погара суд оштрафовал за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничество при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 25-летняя жительница Погарского района.

С 2018 года по 2024 год женщина предоставляла в социальный отдел ложные сведения о проживании с четырьмя малолетними детьми в зоне радиационного загрязнения в селе Грязивец. При этом семья жила в деревне Мальтино Карачевского района. Сумма полученных незаконно выплат превысила 260 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную на 105 тысяч рублей, а также удовлетворил иск о возмещении ущерба. Приговор не вступил в законную силу.